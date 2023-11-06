شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أرض بـ 97 مليون درهم.. ورهن أخرى بـ 194 مليوناً في الصفوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الاثنين، تسجيل 455 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 899.43 مليون درهم، و392 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 776.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 43.99 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، فمبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 269.87 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.33 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 221.77 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 443.81 مليون درهم منها 18 رهون أراضٍ بقيمة 225.62 مليون درهم، و135 رهون فلل وشقق بقيمة 218.19 مليون درهم، وكان أهمها أرض في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 194 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.44 مليون درهم.

مبايعات الشقق والفلل

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30.88 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 24.98 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة الضغاية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 55.54 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 112.46 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 23.18 مليون درهم.

وأما الهبات فشهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 28.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.81 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.65 مليون درهم.