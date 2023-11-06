شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش في أولى جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، الاثنين، بعد أن سجلت المؤشرات الأسبوع الماضي أفضل أداء لها خلال العام، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من دورة التشديد النقدي، في حين يترقب المستثمرون تعليقات عدد كبير من صنّاع السياسة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.05%. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.16%. وكسب مؤشر «ناسداك» 0.31%.

وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 5.07% محققاً أكبر تقدم أسبوعي له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5.85% في ذلك الوقت، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.6%. وكان هذا أفضل أسبوع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لكلا المؤشرين.

وقال آدم تورنكويست من «إل بي إل فاينانشال»: «ظروف التشبع في البيع، والأرباح القوية، والأمل في إنهاء حملة رفع أسعار الفائدة التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتراجع الكبير في أسعار الفائدة، أعادت المشترين إلى السوق». كما أدى تقرير الوظائف الشهري الضعيف إلى انخفاض عائدات السندات، ما أعطى دفعة للأسهم.

وارتفعت أسهم «تيسلا» 0.40%، بعدما أشارت «رويترز» إلى أن الشركة تخطط لإنتاج سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف يورو (26838 دولاراً) من مصنع بالقرب من برلين.

وعلى الرغم من أن هذا الأسبوع سيكون خفيفاً على البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات فإن الرياح الموسمية المواتية يمكن أن تساعد في تعزيز انتعاش الأسهم. نوفمبر هو الشهر الأفضل أداءً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم.

موسم الأرباح على وشك الانتهاء

أعلنت 400 شركة مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالفعل نتائجها المالية ربع السنوية. ولا يزال المستثمرون هذا الأسبوع يتطلعون إلى نتائج والت ديزني، واكتيفيجن بليزارد، وأوكسيدنتال بتروليوم، وأيه إم سي انترتينمنت.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المتداولون أيضاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث مرتين في الأيام المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مع تراجع عوائد السندات، ويأمل المستثمرون أن تنتهي حملة رفع أسعار الفائدة.

وقال بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني السابق، لـ «سي إن بي سي»: «إذا نظرت إلى مجمل البيانات التي وردت خلال الأسابيع القليلة الماضية فإنك ترى صورة عامة قوية للغاية». وأضاف: «سأفاجأ إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وقد يكون هذا هو قمة دورة رفع الفائدة». وسيدلي العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين بتصريحات علنية في وقت لاحق من الأسبوع أيضاً، بمن في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومديرها التنفيذي جون ويليامز، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان.