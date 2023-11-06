شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات وول ستريت عند الفتح وآمال بخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من دورة التشديد النقدي، في حين يترقب المستثمرون تعليقات عدد كبير من صناع السياسة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 31.29 نقطة، أو 0.09% عند الفتح إلى 34092.61 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعًا 5.93 نقطة أو 0.14% إلى 4364.27 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.80 نقطة أو 0.27% إلى 13514.08 عند الفتح.