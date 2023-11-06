شكرا لقرائتكم خبر عن «إل في إم إتش» تعتزم الاستحواذ على «بارتون بيريرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة «إل في إم إتش» شراء العلامة التجارية الفاخرة للنظارات «بارتون بيريرا»، في إطار استفادتها من سوق النظارات الشمسية سريع النمو.

ووافق قسم النظارات ثيليوس التابع لشركة «إل في إم إتش» على الاستحواذ على شركة «بارتون بيريرا»، ومقرها في إيرفين بولاية كاليفورنيا مقابل مبلغ لم يكشف عنه. وهذه الصفقة هي ثاني عملية استحواذ كبيرة لشركة ثيليوس خلال شهرين، بعد أن اشترت العلامة التجارية الفرنسية Vuarnet في جبال الألب في سبتمبر.

النظارات الفاخرة، والتي تشمل النظارات الشمسية والنظارات البصرية، تنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم. وترى «أل في أم اتش» النظارات كنقطة دخول منخفضة السعر لعلاماتها التجارية للمستهلكين الأصغر سنًا، وتقوم الآن بتصنيع مجموعة واسعة من الإطارات الأنيقة وعالية الجودة. ويقول محللون: «إن النظارات الشمسية أصبحت أكثر شعبية في آسيا، بينما يتزايد الطلب على الإطارات البصرية حيث يقضي الناس المزيد من الوقت على شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهم».

وتسلط صفقة «بارتون بيريرا» الضوء على الأهمية المتزايدة للنظارات لشركة «إل في إم إتش» وصناعة المنتجات الفاخرة. أطلقت «إل في إم إتش» شركة ثيليوس في عام 2017 لإنتاج النظارات للعلامات التجارية الداخلية لشركة «إل في إم إتش»، بما في ذلك «لويس فيتون» وسيلين. (وكالات)