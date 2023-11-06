شكرا لقرائتكم خبر عن سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة تمدد موعد التسجيل لمزودي الخدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن مواصلة مساعيها لتعزيز الأمن لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، والتركيز على حماية المستهلك في ظل النمو المتسارع لقطاع الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها العالمية، تقدمت أكثر من 1000 شركة بطلبات للتسجيل بموجب الإطار التنظيمي الخاص بإلإمارة، ما يؤكد التزامها بتعزيز شفافية ومرونة قطاع الأصول الافتراضية.

وبعد تأسيس سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة بموجب قانون رقم (4) لعام 2022، وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالسلطة في فبراير/ شباط 2023، أصبح هذا القطاع، والذي يشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية المتخصصين والشركات التقليدية المشاركة في أنشطتها جزءاً من قطاع منظّم، يُلزِم كافة مزودي الخدمات في الإمارة بالحصول على تراخيص أو التسجيل لدى سُلطة دبي لتنظيم الأصول. وبالإضافة إلى جهود التوعية الكبيرة المبذولة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس المناطق الحرة في دبي، خلال العام الجاري، نجح فريق التراخيص في إطلاق برنامج توعية محلي بشكل سريع.

وتعمل سُلطة دبي على تنظيم الأصول الافتراضيّة لتعزيز حضورها في هذا السوق، لتقييم الامتثال للوائح التنظيمية المعتمدة، وفي نفس الوقت تأكيد إلزامية الترخيص لجميع مزودي خدمات هذه الأصول. وقد تم تمديد الموعد النهائي للشركات المتأخرة في عمليات التسجيل حتى 17 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، قبل أن يتم إنفاذ القوانين بشكل تلقائي. وتدعو السُلطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، الذين لم يتقدموا بطلبات التسجيل حتى الآن، أو لم يتسلّموا الإشعارات من سلطات التراخيص التجارية المعنية، أو قاموا بتقديم طلبات غير مكتملة، للتواصل معها بشكل استباقي، لتجنّب العواقب التنظيمية غير المتعمدة.