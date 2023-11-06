شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية يسجل 2600 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في التعاملات المسائية بالسوق المصري تحركا ملحوظا بقيمة 20 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2600 جنيه للجرام.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل استمرار ضعف مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

انخفض سعر الذهب الفوري اليوم الاثنين بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 1982 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1986 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% حيث فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

الأسبوع الماضي شهد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر نظرة متشددة للسياسة النقدية أقل من المتوقع بالنسبة للأسواق، ليكون نقطة البداية لضعف الدولار وتراجع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية، هذا بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع عن شهر أكتوبر، والذي زاد من عمليات البيع على الدولار بشكل واسع، بعد أن تزايد توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة هذا العام.

الأسواق تضع احتمال الآن بنسبة تتخطى 95% أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، ونتيجة لهذا شهدنا انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 4.484%.

في المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، ولكن الذهب فشل في الاستفادة من كل هذه العوامل، وذلك بسبب ضعف الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بعد أن تراجعت المخاوف بشأن توسع رقعة الحرب في قطاع غزة وانضمام أطراف أخرى.

ويكشف تحليل جولد بيليون أن العامل الرئيسي الذي من شأنه أن يؤثر على الذهب خلال الفترة القادمة سيكون العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، فعودة العائد إلى الارتفاع من جديد قد يدفع الذهب إلى توسيع خسائره، وكسر منطقة المقاومة عند 1975 – 1980 دولار للأونصة، والتي من شأنها أن تفتح الباب إلى مستويات 1950 دولار للأونصة