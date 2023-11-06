شعبة الدخان تتوقع زيادة أسعار السجائر الرسمية خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه من المنتظر زيادة أسعار السجائر رسميا من الشركات بمختلف شرائح أسعارها خلال ساعات، وإعلان قوائم جديدة بالأسعار بعد زيادتها.

وتختلف أسعار السجائر الرسمية عن غير الرسمية في الأسواق والتي تشهد زيادة كبيرة في بعض الأصناف وسط أزمة نقص في توافر بعض المنتجات في عدد من الأماكن.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، توقع إمبابي أن تصل الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مثل كليوباترا والسوبر والبوكس للعبوة 20 سيجارة إلى بين 28 و30 جنيها، وذلك من أجل ترك مساحة لزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيها.

وتوقع إمبابي ايضا أن تقوم شركة "فيليب موريس" برفع أسعار منتجاتها أيضا مثل إل إم المتوقع أن تصل إلى حدود 43 أو 44 جنيها، إلى جانب منتجاتها من أصناف مارلبورو وميريت التي تعد في الشريحة الأعلى.

يأتي هذا بعدما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدودا جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.

كما توقع إمبابي أن ترفع الشركات الإنتاج مع زيادة الأسعار المتوقعة بما يسهم في حل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في السوق الرسمية، لأن المستويات الجديدة للأسعار ستمكن الشركات من تغطية تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى إزالة الضبابية بشأن الحدود القصوى للشرائح والتي كان يعتمد عليها بعض التجار في زيادات الأسعار.

ويرى إمبابي أن حل الأزمة بشكل كامل يتطلب قلب الهرم التوزيعي لإنتاج السجائر في السوق والتركيز على الأكشاك والتجار الصغار، والتوزيع لهم بشكل مباشر من خلال الشركة وليس التجار الكبار، وهو ما يمكن من خلاله حل الأزمة في 48 ساعة فقط.