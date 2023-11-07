شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": 47 مشروعا فى الدول العربية لتصدير الهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى العديد من الدول العربية الاهتمام بالاستثمار فى تنفيذ مشاريع تجارية على نطاق واسع لتصدير الهيدروجين والمواد الحاملة له مثل الأمونيا والميثيل سيكلوهكسان إلى الأسواق المحتملة في آسيا وأوروبا والتي كانت في مجملها أكثر من عدد المشاريع التى استهدفت إنتاج وبيع الهيدروجين في السوق المحلي واستخدامه في بعض القطاعات مثل قطاع النقل والقطاع الصناعي وذلك وفقا لدراسة "نقل وتصدير الهيدروجين الخيارات والتحديات" لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأضافت الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك:،إجمالا فقد بلغ عدد المشروعات المعلنة والمقترحة في الدول العربية بغرض التصدير (Export Oriented حتى نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 47 مشروعاً من إجمالي 82 مشروعا معلناً للاستثمار في إنتاج وتصدير الهيدروجين وتطبيقات استخدامه.

وتابعت الدراية،أنه بالرغم من العدد الكبير للمشاريع المعلنة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته المزمع دخولها خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أن القسم الأكبر لا يزال في مراحل مبكرة من التطوير، ولم يصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، التي تعد المرحلة الرئيسية لتحويل أي مشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.