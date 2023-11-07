شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادى ومتوفر وآمن.. مميزات تحصل عليها عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تيسيرات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أعلنت عنها وزارة البترول هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين و تقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة .

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، او التقسيط علي 18شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.

وفيما يلى أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ..

1-نظيف يحافظ على البيئة وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

2-- آمــن فالغـاز الطبيعـى غيــر سـام واحتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

3- منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

4- أسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــى مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

5- متوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـى بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع.

6- اقتصادى حيث يحقق عائدا اقتصــاديا لمالكــى السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز الطبيعى من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـى بدلاً من الوقـود السائـل.