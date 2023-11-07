شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد قرارات مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 29 سنتًا، بما يعادل 0.34%، إلى 85.18 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.82 دولار للبرميل، مرتفعًا 31 سنتًا، أو 0.4%.

ضعف الطلب الموسمي

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل الاستراتيجي لدى بنك يو.بي.إس، إن التخفيضات يمكن تمديدها إلى الربع الأول من عام 2024 بسبب "ضعف الطلب الموسمي على النفط في بداية كل عام، والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي، وهدف المنتجين وتحالف أوبكبلس المتمثل في دعم استقرار وتوازن سوق النفط".

وانتعشت أسعار النفط بعد أن خسر الخامان القياسيان نحو 6% في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات التي نتجت عن التوترات في الشرق الأوسط.

وطالب قادة وكالات الأمم المتحدة بهدنة إنسانية يوم الاثنين، بعد مرور شهر على بدء الحرب في غزة، في حين قالت السلطات الصحية في القطاع إن عدد القتلى من ضربات الاحتلال تجاوز حتى الآن 10 آلاف.

الاستفادة من ضعف الدولار

كما استفادت أسعار النفط أيضًا من ضعف الدولار، وانخفض مؤشر الدولار إلى مستوى 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر.

ويعزز ضعف الدولار الطلب على مشتريات النفط الخام من قبل حائزي العملات الأجنبية.