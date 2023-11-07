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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمنها مصر.. "أوابك": 9 دول عربية مهتمة ببناء اقتصاد الهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر
وتابع التقرير،أن بعض الدول التي تمتلك مقومات الإنتاج الهيدروجين بأسعار تنافسية قامت بدراسة فرص الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين بغرض التصدير إلى الأسواق المحتملة، وإبرام اتفاقيات وتفاهمات أولية معها بما يضمن لهـا حصة في التجارة الدولية للهيدروجين مستقبلاً.
وأشارت الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، بلغ عدد الدول العربية المهتمة ببناء اقتصاد الهيدروجين (أي تأسيس قطاع متكامل له في الاقتصاد المحلي، حوالي 9 دول عربية، من بينها الجمهورية الجزائرية وسلطنة عمان التي أعلنت كل منهما عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مؤخراً كما أنه من المتوقع أن تنتهي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية من إعداد ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والإعلان عن أهدافها خلال الشهور القليلة المقبلة.
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