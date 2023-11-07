شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لتصريحات مجموعة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع، بشأن مسار سياسة البنك المركزي.

وسجلت الأسهم الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية في نحو عام، إذ أدت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية يوم الجمعة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وسط وجهات نظر بأن الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من التشديد النقدي، ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ارتفاع المؤشرات الرئيسية

ووفقًا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد آند بورد 500 بواقع 8.71 نقطة، أو ما يعادل 0.20%، ليغلق عند 4367.05 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.12 نقطة أو 0.31% إلى 13518.78 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 42.12 نقطة أو 0.12% إلى 34102.06 نقطة.