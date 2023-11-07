شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الياه سات» في 9 شهور تقفز 116.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت شركة الياه سات أرباحا قدرها 65.137 مليون دولار (239 مليون درهم) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع أرباح بقيمة 30.04 مليون دولار (110.24 مليون درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 116.8%.

وأعلنت «الياه سات» عن ارتفاع 3% للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار) و713 مليون درهم (194 مليون دولار) على التوالي.

وزاد صافي الدخل بأكثر من الضعف في حين حافظ صافي الدخل المطبع على مستويات الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 274 مليون درهم (75 مليون دولار).

عزز الأداء الملفت لقطاع حلول الاتصالات المتنقلة هذه النتائج، وهو القطاع المتمثل بشركة الثريا والتي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية على النطاق الترددي.L-band.

وسجل هذا القطاع نمواً في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر الماضية بنسبة 22% ونمواً في الربع الثالث بنسبة %81% مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بارتفاع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات وواصلت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات الحكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد طويل الأجل مع مؤشر للتضخم بمعدل ثابت ليستمر نموها على أساس سنوي بنسبته 1%.

وسجل قطاع الحلول المدارة، ثاني أكبر قطاعات أعمال المجموعة والذي يوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات القيمة المضافة والكاملة بشكل أساسي لحكومة دولة الإمارات والجهات ذات الصلة، انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات جزاء تسجيل نتائج قوية استثنائية في فترة المقارنة العام الماضي لكنه ما يزال في وضع جيد سيمكنه من تحقيق إيرادات سنوية تساوي أو تتفوق على العام السابق. وشهد قطاع حلول البيانات الذي يوفر حلول بيانات الاتصال بالنطاق العريض القائمة على الأقمار الصناعية، انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات نتيجةً لانخفاض مبيعات المعدات، لكنه سجل تحسناً كبيراً في أرباحه التشغيلية.