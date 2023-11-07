شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بـ 1.5 مليار فرخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.

وأشار إلى أن شعبة الدواجن طرحت مقترحاً من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخراً تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ في مصر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.