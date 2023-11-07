شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف أكبر منتدى صناعي متخصص في قطاع الألمنيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستضيف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الدورة الواحدة والأربعين لمؤتمر ومعرض اللجنة الدولية لدراسة البوكسيت والألومينا والألمنيوم الدولي (ICSOBA) في دبي الأسبوع الحالي. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر منتدى صناعي متخصص في قطاع الألمنيوم على المستوى العالمي يتم تنظيمه سنوياً.

ويشهد مؤتمر هذا العام دورته الأضخم على الإطلاق في تاريخه، وسوف يقام على مدار ثلاثة أيام في دبي، ويضم أكثر من 190 مشاركة دولية و168 عرضاً تقديمياً عبر أربعة محاور متكاملة تركز على إزالة الكربون في قطاع الألمنيوم وتعزيز الاستدامة.

وبصفتها الشركة الرائدة في تطوير تقنيات صهر الألمنيوم على مستوى العالم، ستقدم الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال المؤتمر أكثر من 20 ورقة بحثية تتناول حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات في قطاع الألمنيوم، بما في ذلك أبحاث الشركة وأخرى تم إعدادها بالتعاون مع الأكاديميين والموردين.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: «ساهم التطوير والابتكار في تعزيز القدرات التنافسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ووفر لنا العديد من الفرص التجارية على مدى عقود، ونستضيف مؤتمر ومعرض اللجنة الدولية لدراسة البوكسيت والألومينا والألمنيوم في الإمارات ضمن استراتيجيتنا لمواصلة دعم الابتكار وتطوير صناعة الألمنيوم في المستقبل، وستسهم الخبرات الكبيرة التي تشارك في المؤتمر في فتح آفاق جديدة لقطاع الألمنيوم من أجل تطوير حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الصناعية المعقدة».

وتستمر فعاليات المؤتمر في الفترة بين 5 و9 نوفمبر 2023 في دبي، وهي المرة الثانية التي يقام فيها المؤتمر في دبي والمرة الخامسة في الشرق الأوسط.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير تقنياتها في مجال صهر الألمنيوم محلياً على مدار أكثر من 30 عاماً. وفي العام 2016، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها الصناعية الأساسية عالمياً من خلال توقيع اتفاقية ترخيص تقنية «DX+ Ultra»، وهي أحدث التقنيات التي طورتها الشركة، مع ألمنيوم البحرين (ألبا) للاعتماد عليها في مشروع تطوير خط الإنتاج 6، إضافة إلى استخدامها لتحديث خمس خلايا صهر تجريبية لدى شركة «إينالوم» الإندونيسية.

واستخدمت الشركة تقنيتها الخاصة المطورة محلياً في جميع توسعات مصاهرها منذ تسعينات القرن الماضي، وتم استبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة بها.