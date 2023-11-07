شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أرامكو» تتراجع 23.2% لانخفاض أسعار النفط والكميات المباعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع صافي أرباح أرامكو السعودية بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح أرامكو بنسبة 8.3% في الربع الثالث من 2023، مقابل صافي ربح نحو 112.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وأعلنت «أرامكو» عن توزيعات أرباح بـ 110.2 مليار ريال عن الربع الثالث بما يعادل 45.54 هللة للسهم.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعكس بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المباعة. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، مدفوعاً بشكل أساس بانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.