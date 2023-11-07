شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الصين من الخام ترتفع 13.5% في أكتوبر.. وأسعار النفط تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام زادت 13.52 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا، وفقا للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر أيلول.

وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4 بالمئة عن العام السابق.

وتلقى الاستهلاك المحلي للبنزين ووقود الطائرات دفعة قوية خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت ثمانية أيام عندما قام المسافرون بما مجموعه 826 مليون رحلة داخل البر الرئيسي للصين، بزيادة 71.3 بالمئة عن العام السابق.

وزاد الاستيراد كذلك على خلفية إطلاق دفعة رابعة من حصص واردات النفط الخام، وأرباح التكرير الجيدة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر أيلول ولكن بزيادة 16.07 بالمئة مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغت واردات الصين منه 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5 بالمئة عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر أيلول.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط، الثلاثاء متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.65، إلى 84.6 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.62% إلى 80.3 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 سنتا، الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز «أسعار النفط تلقت دعما من تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج في اليوم السابق، لكن اهتمام المستثمرين تحول إلى الطلب، خاصة في الصين»، مشيرا إلى أن كل الأنظار تتجه نحو البيانات الواردة من بكين هذا الأسبوع.

وستصدر الصين أرقام الواردات والصادرات لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الخميس.

وقال تازاوا إن الاتجاه قد يتغير بشكل كبير إذا أصبح الوضع في الشرق الأوسط أكثر توترا.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان إن المملكة أكدت يوم الأحد أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا، وهو ما يعني إنتاج نحو تسعة ملايين برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلنت موسكو أيضا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.

(رويترز)