شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزز المخزون الاستراتيجي بـ 100 ألف طن سكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على 100 ألف طن سكر أبيض، لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجي للبلاد.

وقالت الوزارة، مساء الاثنين، إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تلقى تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات السكر، مشيرة إلى أن هذه الكمية سوف تصل البلاد في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد ‏وزير التموين، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تتم بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من السكر، وتلبية احتياجات ‏المواطنين المصريين، ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار الوزير إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى إبريل 2024، مشيراً إلى أن شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضاً.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يومياً ما بين 2000 و 3000 ‏طن سكر، في منافذ السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار المتحدث إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر تسهم مع مبادرة تخفيض الأسعار، في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من السكر.