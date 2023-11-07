شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزز المخزون الاستراتيجي بـ 100 ألف طن سكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على 100 ألف طن سكر أبيض، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.
وقالت الوزارة، مساء الاثنين، إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات السكر، مشيرة إلى أن هذه الكمية سوف تصل البلاد في النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأكد وزير التموين، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تتم بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من السكر، وتلبية احتياجات المواطنين المصريين، ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى إبريل 2024، مشيراً إلى أن شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضاً.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يومياً ما بين 2000 و 3000 طن سكر، في منافذ السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر تسهم مع مبادرة تخفيض الأسعار، في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من السكر.