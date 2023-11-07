شكرا لقرائتكم خبر عن 405 شركات أمريكية أعلنت عن نتائج فصلية تفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت أرقام الوظائف الأمريكية التوقعات، مما يؤكد على وجهة النظر القائلة بأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت. كما ارتفعت الأسهم والسندات نتيجة لذلك، بينما تم بيع الدولار. وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار فوق 0.65 والمخاطر مرتفعة مع اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غداً. أعلنت السلطات الصينية عن تدابير لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز الواردات أيضاً. أغلق النفط بانخفاض بنحو 5% الأسبوع الماضي بينما أدى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إغلاق سوق النحاس على ارتفاع بنسبة 1%.

وجاءت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أقل من التوقعات. حيث ارتفعت بعض المؤشرات بمقدار 150 ألفاً بأقل من 180 ألفاً عن المتوقع. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وارتفعت الأجور بنسبة 0.2% على أساس شهري، و4.1% على أساس سنوي.

وانخفضت خدمات إدارة أمن المعلومات الأمريكية إلى 51.8 من 53.6، وأقل من المتوقع 53.0. وانخفض النشاط التجاري والتوظيف إلى 54.1 من 58.8 و50.2 من 53.4 على التوالي، في حين قفزت الطلبيات الجديدة إلى 55.5 من 51.8 وتحركت الأسعار المدفوعة أقل بشكل طفيف إلى 58.6 من 58.9.

الأسهم الأمريكية

أبلغت ما مجموعه 405 شركات، تمثل حوالي 80% من إجمالي قيمة السوق لمؤشر ستاندرد أند بورز، عن نتائج ربع سنوية حيث تجاوز عدد أعلى من المتوسط من هذه الشركات التقديرات بشكل كبير.

وبحسب «ساكسو بنك»، فقد أدى هذا، إلى جانب الإشارات الحذرة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي والأرقام الأقل من المتوقع في الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، إلى أفضل أداء أسبوعي لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 في عام 2023. وارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.9%، ليختتم سلسلة من المكاسب لمدة خمسة أيام بلغ مجموعها 5.9% للأسبوع.

وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2% يوم الجمعة، منهياً الأسبوع بارتفاع بنسبة 6.5%. في حين استمر مؤشر فيكس في الانخفاض، ليصل إلى 14.9، منخفضاً من 15.7 في اليوم السابق و21.3 قبل أسبوع. نتيجة للأرباح الطفيفة والتقويم الاقتصادي، قد يرتفع الميل للمخاطرة في الأسهم. من المقرر أن يصدر استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض يوم الاثنين، إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد اطلعوا عليه بالفعل في اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي.

الدخل الثابت

وارتفع منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير التوظيف، مع انخفاض العائد لمدة عامين بنسبة 15 نقطة أساس إلى 4.84٪، في حين انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بنسبة 9 نقاط أساس إلى 4.57٪. انعكس عائد سندات 30 عاماً، الذي انخفض إلى 4.67٪، لاحقاً وأعاد تتبع معظم الحركة ليستقر عند 4.77٪، أي أقل بثلاث نقاط أساس فقط من الإغلاق السابق. يقترب السوق الآن من فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وما قد يتبعه من خفض بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، بدءاً من يونيو. ومازلنا نعتقد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، وأن منحنى العائد سيستمر في الانحدار.

العملات الأجنبية

وأدى فقدان الوظائف غير الزراعية والتراجع في نتائج بيانات الشهرين الماضيين إلى إثارة الحديث عن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك. مما أدى بدوره إلى استمرار انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، واختبر مؤشر الدولار مستوى الدعم 105. ارتفع مؤشر الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ليختبر مستوى المقاومة 0.60 فيما تجاوز مؤشر الدولار الاسترالي مقابل الدولار مستوى 0.65 مع استمرار رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الاسترالي ليوم غد. فيما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.07 حيث قالت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي مصمم على خفض التضخم في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها لم تكن قلقة بشأن رد الفعل السياسي. وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أقل من 149.50.