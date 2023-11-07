شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف ضعف الطلب في الصين تدفع أسعار النفط إلى التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، بما يعادل 0.3%، إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3% إلى 80.59 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 سنتًا أمس الاثنين، بعد تأكيد التخفيضات الطوعية الإضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.

البيانات الواردة من بكين

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز: اهتمام المستثمرين تحول إلى الطلب، خاصة في الصين، وكل الأنظار تتجه نحو البيانات الواردة من بكين هذا الأسبوع.

وستصدر الصين أرقام الواردات والصادرات لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الخميس.

وقال تازاوا، إن الاتجاه قد يتغير بشكل كبير إذا أصبح الوضع في الشرق الأوسط أكثر توترًا.