شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني ينهي سلسلة 4 جلسات من المكاسب مع ارتفاع عوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1 % اليوم الثلاثاء، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.34 % إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 % في أربع جلسات.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.17 % عند 2332.91 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأمريكية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى.

