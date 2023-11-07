شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مكة للإنشاء» إلى 68 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مكة للإنشاء والتعمير صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 68 مليون ريال، بارتفاع 17.2%، مقارنة بـ 58 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري

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وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي بسبب اشتمال الربع السابق على 21 يوما من شهر رمضان ومعظم إيرادات موسم الحج والتى تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور.

يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري.