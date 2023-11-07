شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف العمل بمشروعات الكهرباء والمرافق بحدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ استكمال محطة كهرباء بتكلفة مليار جنيه ومدارس وحضانات ودور عبادة وخط مياه لزيادة الضغوط بالمدينة.. تكثيف حملات منع سير مركبات "التوك توك" والسيارات المخالفة لضبط منظومة الأمن.

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، موقف مشروعات الكهرباء والمرافق والخدمات بمدينة حدائق العاصمة، حيث أكد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من هذه المشروعات المهمة التى تساعد فى تنمية المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، أنه عقد اجتماعاً مع مسئولي إدارة الكهرباء بالجهاز لمتابعة المشروعات التى تم إسنادها والجاري إسنادها ونسب الإنجاز لوضع خطة العمل للمرحلة القادمة وموقف الشركات العاملة بتلك المشروعات، وذلك بحضور المهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز.

وفي سياق متصل قام المهندس عمار مندور، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة كهرباء حدائق العاصمة، بجهد 220/22/22 ك.ف بقدرة 3*175 ميجا.ف.أ وتنفذها شركة سيمنز الألمانية وستصل تكلفتها إلى حوالى مليار جنيه.

وأوضح مسئولو إدارة الكهرباء، أنه تم الانتهاء من الأعمال بمبنى GIS ومبنى الكنترول وغيرهما، وتم توريد جميع كابلات وخلايا الجهد المتوسط، وجارٍ استكمال الأعمال، كما تم التأكيد على الشركة العاملة بتكثيف الأعمال وتوفير كافة الخامات اللازمة والعمالة لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، على أن يقوم مسئولو الجهاز بالمتابعة المستمرة للمشروع وذلك لأهميته بالنسبة لقطاع الكهرباء بالمدينة.

جدير بالذكر أن محطة محولات حدائق العاصمة هي المسئولة عن تغذية جميع المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مدينة حدائق العاصمة.

كما عقد المهندس عمار مندور، اجتماعاً مع العميد هشام حجازى رئيس قسم شرطة التعمير للتشديد على زيادة التعاون بين قطاع الأمن بوزارة الداخلية وإدارة الأمن بالجهاز، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لغير الملتزمين ومنع سير مركبات "التوك توك" والسيارات المخالفة لضبط منظومة الأمن بالمدينة.

واجتمع المهندس عمار مندور، مع بعض شركات المرافق لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها تنفيذ خط المياه ٩٠٠مم والذى يربط شبكة مياه مدينة حدائق العاصمة بمحطة مياه مدينة بدر .

وتفقد مندور، مسار خط المياه قطر ٩٠٠مم مع مسئولي الشركة المنفذة، لمتابعة الأعمال الجارية، مشدداً على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال، وتوفير كافة الخامات والعمالة اللازمة لإنهاء المشروع فى أقرب وقت، وذلك تأكيدا على شدة احتياج المدينة لتشغيل هذا الخط لزيادة كميات المياه المتدفقة للمدينة.

كما عقد المهندس عمار مندور، اجتماعاً مع مسئولي إدارة المشروعات بالجهاز للاطلاع على مخططات المدينة، وموقف المشروعات التى تم طرحها والجاري طرحها لاستكمال خطة المدينة فى توفير كافة الخدمات، مشدداً على سرعة تسليم أرض الكنيسة والتواصل مع وزارة الصحة بشأن المستشفى العام، وكذا سرعة تنفيذ المدارس والحضانات والمبانى الخدمية التى يحتاجها سكان المدينة حرصاً على أن تكتمل منظومة الخدمات.