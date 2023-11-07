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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد محطة مياه أبتوك لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر
وأكد نشأت علي الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط الصرف الخاصة بالمرشحات وذلك استمرارا للجهود المبذولة للحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات والبنيه التحتية لها، مشيرا ان الطاقة التصميمية لمحطة مياه ابتوك 300 ل/ ث وتغذي بعض قرى شبرا خيت وايتاى البارود.
وشدد، علي متابعة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، و على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى اعطال وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفورى مع أى بلاغات تحقيقًا لرضا المواطنين.
جانب من الجولة التفقدية
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