شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تقترب من 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 23167 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 28274 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 9862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 4615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 6833 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5292 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعربية للمحابس، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعبوات الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 10.5 مليون سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.25 مليون سهم، باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2100 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 60 ألف سهم، 172 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة لاستثمارات المالية 1.7 مليون سهم.

أعلنت شركة أم ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شراء المساهم رولاكو أي جي بي للاستثمار عدد 5.24 مليون سهم بسعر 4.898 جنيه بقيمة إجمالية 25.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 17.29% إلى 18.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم سيف محمود حسن جاب الله عدد 10.5 مليون سهم بسعر 0.4 جنيه بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.501% إلى 3.894%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات بلغت 264.5 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 20.9%، وارتفع صافي الربح إلى 69.8 مليون جنيه بنسبة نمو 43.5%.

وحققت الشركة العربية للمحابس، مبيعات بلغت 127.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافي الربح المحقق 15.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 48%.

فيما حققت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 12 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة انخفاض 12.76%، وخسائر بلغت 3.1 مليون جنيه.

في شأن آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، توقيع شركة أوراسكوم للإنشاءات عقدين مع الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء مشروعين في قطاع النقل؛ الأول يتضمن جميع الأعمال المدنية للخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة، وسيتم تمويل الجزء الأكبر من هذا المشروع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والعقد الثاني ستقود "أوراسكوم" تحالف لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لجميع محطات الخط الأول لنظام السكك الحديدية عالي السرعة الجديد في مصر، والذي سيمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح.

في سياق منفصل قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن المحكمة الاقتصادية قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة لنكوم للاستثمارات بالتعويض بقيمة 90 مليون جنيه، لوجود شرط التحكيم استجابة للدفاع المقدم في هذا الشأن، منوعة إلى أن المدعي الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا.