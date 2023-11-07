شكرا لقرائتكم خبر عن يشارك فيه 62جناحا تضم 27شركة و32فندقا.. تفاصيل الجناح المصرى ببورصة لندن للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر سنوياً ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) والتي انطلقت فعاليات دورتها 44 اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن، وافتتح، أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض.





ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الجناح المصري:

1- تبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك 650 متر مربع، بالإضافة الى دور علوي 140 متر مربع، ويشارك فيه 62 جناحا تضم 27 شركة سياحية و32 فندقا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

2- جاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.

3- خُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.

4- تم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية حيث تم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائرين الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.

5- قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض.