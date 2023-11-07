شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليون درهم صافي أرباح «بريسايت» في 9 شهور بنمو 11% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «بريسايت ايه اي هولدينغ»، صافي أرباح بـ270 مليون درهم في 9 شهور من العام الجاري2023، مقارنة بأرباح قدرها 244 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 11%. وارتفع الربح العائد إلى مالكي الشركة بنسبة 96% إلى 269.5 مليون درهم مقارنة مع ربح قدره 137.8 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022. وارتفعت الإيرادات 10% إلى 1.067 مليار درهم مقارنة مع إيرادات قدرها 973.4 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الماضي.