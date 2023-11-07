شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقطب 12.4 مليون سائح خلال 9 أشهر بنمو 22.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطبت فنادق دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 12.4 مليون زائر دولي، مقارنة بـ10.12 مليون زائر دولي في الفترة المقابلة من العام 2022، بنمو بنسبة 22.5%، وذلك مقارنة مع 12.08 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام 2019، أي قبل مستويات الجائحة، أي بنمو بنسبة 2.6%، وذلك وفقاً لتقرير دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي، حقق مستويات قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 76%، مقارنة بنحو 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019، مع العلم أن هنالك زيادة كبيرة في المعروض الفندقي.

ووصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2023، إلى أكثر من 30.44 مليون ليلة مبيت، بنمو 13%، مقابل نحو 26.94 مليون مبيت في الفترة المقابلة من 2022، وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية سبتمبر 3.7 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022.

وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات والتي تشمل أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد المنشآت والغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

وأظهرت البيانات مواصل تصدّر الهند، قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجلة أكثر من 1.77 مليون زائر، بنمو 41%، ثم السعودية بأكثر من 856 ألف زائر، بتراجع طفيف بلغ 6%، ثم المملكة المتحدة بنحو 825 ألف زائر، بنمو 15%، ثم روسيا 806 آلاف زائر، بنو 77%، ثم سلطنة عُمان بنحو 789 ألف زائر، بتراجع 5%.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز السادس بنحو 523 ألف زائر، بنمو 35%. وجاءت الصين في المركز السابع، مسجلة 457 ألف زائر، بنمو 304%، ثم ألمانيا في المركز الثامن بنحو 401 ألف زائر، بنمو 50% ثم إيران بنحو 296 ألف زائر، بنمو 20%، ودخلت باكستان إلى قائمة أكبر عشرة أسواق، لتحل في المركز العاشر بنحو 254 ألف زائر، بتراجع 9%.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي بنسبة 4% بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر 2023 نحو 148.8 ألف غرفة فندقية ضمن 815 منشأة فندقية مقابل 142.8 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة في نهاية سبتمبر 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28% مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة، واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.16 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 26 ألف غرفة ضمن 195 منشأة فندقية لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

وأشارت البيانات إلى أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث المناطق الجغرافية المصدرة لزوّار دبي، مستحوذة على 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و8% لدول شمال وجنوب شرق آسيا. وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» 2%.