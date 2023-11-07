شكرا لقرائتكم خبر عن «كوستار»: «دبي للطيران» و«COP28» يدفعان فنادق دبي إلى مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد سوق الفنادق في دبي، قفزة ملحوظة في الحجوزات الفندقية المؤكدة على السجلات خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد السوق لاستضافة معرض دبي للطيران 2023 وCOP28، وذلك وفقاً لمؤسسة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق العقارات التي أكدت أن الحدثين سوف يدفعان أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة لهذا العام.

وقالت المؤسسة في تقريرها عن السوق، إنه وفقاً للحجوزات المستقبلية المؤكدة، التي تستند إلى سجلات 30 أكتوبر الماضي، تم حجز 59.1% من إجمالي عدد الغرف الفندقية خلال معرض دبي للطيران ليوم الخميس 16 نوفمبر 58.3% ليوم الأربعاء 15 نوفمبر، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت في تلك التواريخ 53.1% و54.7% على التوالي.

كوب 28

وأشارت المؤسسة إلى أن دبي سجلت أعلى نسبة إشغال لشهر ديسمبر (الحجوزات المؤكدة) يومي السبت 2 ديسمبر (44.2%) والجمعة 1 ديسمبر (43.7%) – اليومين الثاني والثالث من مؤتمر الأطراف (COP28). وعند النظر إلى نفس الوقت من العام الماضي، كانت المؤشرات أقل بكثير، حيث بلغت 29.4% و30.8% على التوالي.

أحداث ضخمة

وقال كوستاس نيكولايدس، مدير تنفيذي في «إس تي آر» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «باعتباره أحد أشهر وأبرز أحداث الطيران التجاري في العالم، كان معرض دبي للطيران دائماً مصدراً كبيراً للطلب على فنادق دبي».

وأضاف: «هناك عدد كبير من الأحداث الضخمة ضمن تقويم فعاليات دبي سنة بعد سنة، ومعرض الطيران ليس استثناء». وأوضح: «إن COP28، يتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات يوم السبت (2 ديسمبر) وغيرها من الفعاليات التي تقام خلال فترة الشتاء المزدحمة، التي تضمن أن المدينة تعج بالأنشطة».

وأضاف: «تم حجز أكثر من 40% من جميع غرف الفنادق بالفعل في الأيام القليلة الأولى من مؤتمر COP28، وكذلك ليلة رأس السنة الجديدة».

وقال: «من المتوقع أن يؤدي كلا الحدثين إلى دفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة لهذا العام مع بيع بعض الفنادق للغرف في وقت أقرب من هذه التواريخ»، مضيفاً أنه «يتطلب الأمر مهارة وجهداً لملء مدينة بحجم دبي بأكثر من 147 ألف غرفة. ومع ذلك، لعام آخر، يفتخر السوق بتقويم مملوء بالفعاليات في انتظار ملايين السياح الذين سيتوافدون إلى دبي».