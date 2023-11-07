شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تنسق 130 اجتماع أعمال ثنائياً لشركاتها في رواندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نسقت «غرفة دبي العالمية»، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، أكثر من 130 اجتماعَ عملٍ ثنائياً بين شركات من دبي ونظرائها في رواندا، وذلك في أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى منطقة شرق إفريقيا، والتي تضم 18 شركة عاملة في الإمارة من 8 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

ونظمت الغرفة أمس، منتدى أعمال في كيغالي عاصمة رواندا، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كيغالي، واتحاد القطاع الخاص في رواندا، ومجلس التنمية الرواندي، شارك فيه 150 مشاركاً منهم شخصيات حكومية رواندية رفيعة المستوى، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الرواندية والإفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

يأتي تنظيم البعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»؛ لدعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

قواسم مشتركة

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي ترأس البعثة التجارية، على القواسم المشتركة التي تربط بين مجتمعي الأعمال في دبي ورواندا، وتركيزهما على الابتكار والقطاعات الرقمية والتقنية، معتبراً أن السوق الرواندية هي جزء أساسي من الأسواق التي تستهدفها الغرفة لتنويع التجارة مع القارة الإفريقية، والارتقاء بها بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة، بدعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية العام 2024.

وأضاف: «ما زال عدد الشركات من رواندا المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي دون طموحاتنا رغم الإمكانات الكبيرة المشتركة؛ حيث يبلغ العدد 26 شركة نشطة، منها 8 شركات جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الفترة يناير/كانون الثاني- سبتمبر/أيلول 2023. كما نتطلع كذلك لرفع قيمة تجارة دبي الخارجية مع رواندا، والتي بلغت 653.4 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022. زيارتنا لرواندا تستهدف مساعدة أعضائنا على التوسع بالسوق الرواندية، واستقطاب المزيد من الشركات إلى الإمارة، ورفع قيمة التبادل التجاري الثنائي، وهي أهداف نتطلع لتحقيقها بدعم من شركائنا في رواندا».

علاقات وطيدة

فيما قال جان كريسيستومي نجابتسنزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا: إن صادراتنا إلى دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2023 بلغت 211.51 مليون دولار أمريكي، أي ما يوازي حوالي 50% من إجمالي صادرات رواندا، في حين بلغت واردات رواندا من الإمارات 87.26 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى وجود مجال للنمو التجاري بين البلدين.

ولفت نجابتسنزي إلى أن رواندا تعتبر من الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة؛ حيث تتميز بالأمان وقلة المخاطر التي تواجه المستثمرين، وبيئتها المحفزة للأعمال فيما يتعلق بالحوكمة، بالإضافة إلى مكانتها المتقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، داعياً الشركات المشاركة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى التوسع في السوق الرواندية.

قطاعات واعدة

وحددت غرفة دبي العالمية عدداً من الفرص الاستثمارية لشركات الإمارة في رواندا، شملت فرص استيراد وفرصاً استثمارية؛ حيث تركزت فرص الاستيراد في منتجات الحبوب والدقيق والدهون والشمع والزيوت النباتية والحيوانية والقهوة والشاي والبهارات. وتشمل قطاعات الفرص الاستثمارية التي حددتها الغرفة في رواندا كلاًّ من قطاعات النقل والتخزين والبرامج، وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال.

استثمارات كبرى

بحسب بيانات «إف دي آي إنتيليجنس»، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى رواندا 211.14 مليون دولار أمريكي (حوالي 777 مليون درهم)، خلال الفترة 2018 وحتى يونيو/حزيران 2023، وتركزت في قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وخدمات الأعمال والمكونات الكهربائية.

واستحوذت دبي على 77% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في رواندا. ويقدّر عدد الشركات من دبي المسجلة في رواندا ب8 شركات.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمّت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية والتشريعات الجمركية والقطاعات الاستثمارية والمالية في رواندا؛ حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد ممارسة الأعمال في رواندا، مع الإجابة عن كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي شركات دبي ورواندا.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية كلاًّ من التشييد والبناء، والمواد الكهربائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والضيافة والأثاث، وتقنية المعلومات، وتجارة التجزئة، والتجارة.