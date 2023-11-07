شكرا لقرائتكم خبر عن «هيماتريكس» تدشن أولى مراحل مركزها الإقليمي في دبي بـ33 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «هيماتريكس»، المتخصصة في تصنيع معدات المختبرات والأدوات الصناعية والتحليلية، المرحلة الأولى من أول مختبر تطبيقي ومركز بحث وتدريب خاص بها باستثمار إجمالي قدره 33 مليون درهم، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم».

ويهدف افتتاح المركز المتطور الذي تبلغ مساحته 45 ألف قدم مربعة إلى دعم رؤية مجموعة «هيماتريكس» لتحقيق المزيد من النمو والتوسّع خلال عام 2024 في الأسواق الإقليمية والدولية عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية وارتباطه الوثيق بمراكز النقل الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) وشبكات الطرق السريعة التي تربط بين مختلف المناطق، وقريباً محطة الشحن التابعة لشركة «الاتحاد للقطارات».

وجهة جاذبة

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم»- القطاع الصناعي: «تنسجم جهودنا ومساعينا مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية ذات الصلة مثل «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً ووجهةً جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم«. و»تلعب المختبرات المتخصصة دوراً محورياً في تعزيز المنظومة الصناعية التي تقدمها مدينة دبي الصناعية للعملاء».

دور محوري

قال ندير علي، المؤسس والمدير العام لمجموعة «هيماتريكس»: «نثق بأن المشاريع المبتكرة، على غرار مركزنا الجديد في مدينة دبي الصناعية، سوف تمكننا من تزويد عملائنا في الشرق الأوسط بجودة خدمات لا مثيل لها، بما يتيح لنا وضع معايير جديدة لخدمة العملاء لا في قطاع الأدوية فحسب؛ بل أيضاً في القطاعات الصناعية الأخرى التي تتطلب تقنيات قياس متقدمة. وسوف يلعب هذا المركز دوراً محورياً في مهمتنا لتزويد عملائنا بحلول استثنائية وأحدث التوجهات وآخر التطورات في مجال قياس الكتل والعلوم التحليلية والاختبارات المادية».