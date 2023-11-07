أسهم الإمارات تواصل الأداء الإيجابي

وفي أبوظبي، صعد «ألفا ظبي» 1.94%، وصعد «بنك أبوظبي الأول» 1.22%، و«ملتيبلاي» 0.27%.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع