الاقتصاد

أسهم الإمارات تواصل الأداء الإيجابي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسهم الإمارات أداءها الإيجابي ، الثلاثاء، وصعد سوق دبي مع ارتفاع إعمار العقارية 0.28%، والإمارات دبي الوطني 1.13%، ودبي الإسلامي 0.9%، وإعمار للتطوير 1.68%، والعربية للطيران 2.26%. 

وفي أبوظبي، صعد «ألفا ظبي» 1.94%، وصعد «بنك أبوظبي الأول» 1.22%، و«ملتيبلاي» 0.27%. 

سوق دبي +0.82%
3989.71 نقطة

  • الأكثر ارتفاعاً 
    • بي إتش إم كابيتال 14.5%
    • المشرق 5.16%
    • تكافل الإمارات 3.45%
    • العربية 2.26%
    • الاتحاد العقارية 2.12%
  • الأكثر تراجعاً
    • دبي الوطنية للتأمين 8.81%
    • الفردوس 3.50%
    • أمان 2.15%
    • تبريد 1.60%

أبوظبي -0.007%
9551.47 نقطة

  • الأكثر ارتفاعاً
    • البنك التجاري الدولي 15%
    • الشارقة للإسمنت 3.45%
    • حياه للتأمين 3.42%
    • ألفا ظبي 1.94%
  • الأكثر انخفاضاً
    • بلدكو 5%
    • اي سي دي أذونات 5%
    • إيزي ليس  3.51%
    • سوداتل 2.91%
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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