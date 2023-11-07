شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تواصل الأداء الإيجابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسهم الإمارات أداءها الإيجابي ، الثلاثاء، وصعد سوق دبي مع ارتفاع إعمار العقارية 0.28%، والإمارات دبي الوطني 1.13%، ودبي الإسلامي 0.9%، وإعمار للتطوير 1.68%، والعربية للطيران 2.26%.
وفي أبوظبي، صعد «ألفا ظبي» 1.94%، وصعد «بنك أبوظبي الأول» 1.22%، و«ملتيبلاي» 0.27%.
سوق دبي +0.82%
3989.71 نقطة
- الأكثر ارتفاعاً
- بي إتش إم كابيتال 14.5%
- المشرق 5.16%
- تكافل الإمارات 3.45%
- العربية 2.26%
- الاتحاد العقارية 2.12%
- الأكثر تراجعاً
- دبي الوطنية للتأمين 8.81%
- الفردوس 3.50%
- أمان 2.15%
- تبريد 1.60%
أبوظبي -0.007%
9551.47 نقطة
- الأكثر ارتفاعاً
- البنك التجاري الدولي 15%
- الشارقة للإسمنت 3.45%
- حياه للتأمين 3.42%
- ألفا ظبي 1.94%
- الأكثر انخفاضاً
- بلدكو 5%
- اي سي دي أذونات 5%
- إيزي ليس 3.51%
- سوداتل 2.91%