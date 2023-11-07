شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023، الاثنين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة وقادة المهنة وأكثر من 1300 محترف من جميع أنحاء العالم. وجرى تنظيم الحدث تحت رعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات.

تم افتتاح المؤتمر في جو من التميز، حيث كان المشاركون حريصين على الخوض في النقاشات المؤثرة والرؤى الابتكارية والتواصل العالمي. وتكمن أهمية هذا الحدث في تعزيز الممارسات المستدامة والبيئية والاجتماعية والحوكمة في التدقيق كنقطة محورية.

أكد عبد القادر علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، في خطابه الافتتاحي على المكانة المتميزة للمؤتمر في عالم التدقيق. وقال: «إن مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لعام 2023 هنا في أبوظبي ليس مجرد تجمع، إنه المكان الذي تلتقي فيه ألمع العقول في مجال التدقيق لإعادة تعريف وتشكيل مستقبل مهنتنا، استضافة هذا الحدث لأول مرة خارج الولايات المتحدة وفي أبوظبي، المدينة التي تعد رمزاً للابتكار والقيادة، يؤكد التزامنا بوضع معايير جديدة في المهنة. إننا متحمسون لرؤية مشاركة مميزة ومن جميع أنحاء العالم، مؤكدين على الحاجة إلى التطور المستمر والتعاون العالمي لنهضة هذا القطاع».