الهيئة العامة للعقار تُوقع اتفاقية تعاون لرفع الوعي وتطوير الإجراءات العقارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة العامة للعقار وشركة مكاتفة للخدمات التجارية، اتفاقية تعاون مشترك، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد ، وسمو الأمير وليد بن ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة للخدمات التجارية، وذلك على هامش مؤتمر “بروبتك السعودية” الذي تنظمه هيئة العقار في الرياض.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى عقد ورش عمل مع الجهات المستفيدة من التشريعات العقارية للتوعية بالأنظمة العقارية وتمكين المشاريع العقارية في أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق من تطوير إجراءاتها بما يتواكب مع التوجهات الحديثة للسوق العقاري، والتعاون لتحقيق المبادرات والأولويات التي تضمنتها الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وتأتي اتفاقية التعاون في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتفعيل دور الهيئة في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، لرفع موثوقيته وتعزيز جاذبيته، وتحقيق ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.