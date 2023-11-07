وزير الاتصالات: البريد المصرى يحظى بسمعة وثقة طيبة وسيظل بالصدارة

القاهرة - سامية سيد - استقبل طلاب وأطفال قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بممر شرفى حاملين أعلام مصر وفلسطين وسط حضور جماهيرى، خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب، حيث تبادل الوزير والحاضرين التحية مؤكدين دعم تحركات القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

وافتتح الوزير، يرافقه المهندس رأفت هندى، والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير، والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى، ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات، مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم إنشاؤه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة أنواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات، كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات "A T M" لصرف المعاشات أيضا.

قال الوزير، خلال الزيارة، إن البريد المصرى يحظى بسمعة وثقة طيبة وسيظل فى الصدارة متمنيا للعاملين فى المنظومة دوام التوفيق والتقدم.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التى يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الانترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.