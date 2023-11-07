شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «أوبك»: الاقتصاد العالمي ينمو بشكل صحي رغم كل التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في (أوبك+) أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل صحي رغم تحديات التضخم.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام، الثلاثاء: «إن أداء الولايات المتحدة جيد جداً رغم أن أوروبا تعاني»، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد الصيني بين 4.5 إلى 5%.

ورغم تصريحاته بأن ذلك كان أبطأ من المتوقع، قال: «ما زلنا نرى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل صحي رغم كل التحديات والضغوط».

وسلط الضوء على فرص النمو في قطاع الطيران قائلاً: «لا يزال هناك مجال للتحسن في قطاع الطيران، وبالتالي نحن متفائلون جدا بشأن الطلب».

وأضاف أن «أوبك+ تتخذ نهجاً استباقياً ووقائياً لتحقيق الاستقرار في سوق الخام». (رويترز)