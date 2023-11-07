شكرا لقرائتكم خبر عن «دييز» الأولى في المنطقة بشهادتي «ليد» صفر طاقة وحياد كربوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن حصول مقرها الرئيسي الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، على شهادتي «صفر طاقة» (ليد زيرو إنرجي)، و«الحياد الكربوني» (ليد زيرو كربون) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

ويأتي ذلك بما يتماشى مع التزام «دييز» والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» وواحة دبي للسيليكون و«دبي كوميرسيتي»، بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال البيئة والاستدامة والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتسلمت الشهادتين من غوبالكريشنان، المدير العام لشركة تقييم المباني الخضراء لأسواق الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وديبثي كيه بي، المدير الإقليمي لـ «جي بي سي آي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وبفضل هذا الإنجاز، الذي يتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعلان عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، التي تستضيفها الدولة الشهر المقبل، ووصلت محفظة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 31 مبنى بالتقييم البلاتيني.

المعايير الدولية

وقال المهندس معمر خالد الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في «دييز»: «نفخر بحصول المقر الرئيسي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على هاتين الشهادتين المرموقتين، حيث تبرز اليوم أول جهة تحصل على شهادتي (ليد) «صفر طاقة» و«الحياد الكربوني» على مستوى الشرق الأوسط. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ في «دييز» والمناطق الاقتصادية التابعة لها بتبني وتطبيق المعايير العالمية في شتى المجالات، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمات لشركاء الأعمال».

وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز الجديد مكانة «دييز»، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في تبني ثقافة الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات البيئية المسؤولة، بما يتماشى مع جهودنا الدؤوبة لبناء مستقبل صديق للبيئة، ووجهة استثنائية جاذبة للشركات العالمية والمحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحاضنة أعمال متكاملة تعمل وفق أعلى المعايير».

معدل الاستهلاك

ويجري منح شهادة «صفر طاقة» للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من (ليد) للأبنية التي تولّد طاقة من مصادر متجددة كالشمس والرياح وغيرها، بمقدار يماثل معدل استهلاكها على مدار العام، فيما تحتفي شهادة «الحياد الكربوني» من (ليد) بنجاح المنشأة في الحد من الانبعاثات الكربونية أو تعويضها على مدار العام، حيث تعكس الشهادتان التزام «دييز» بتطبيق استراتيجيات إدارة المباني المزودة بأفضل الحلول التقنية أو المستدامة، التي من شأنها توفير أعلى مستويات الجودة ضمن بيئة مستدامة وصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن «دييز» أعلنت في وقت سابق تحقيقها نتائج قياسية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية عام 2022، من خلال اعتمادها للممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام آيزو ISO 50001 للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد).

وتضمن بعض هذه الإنجازات تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 24%، وتحسين مستويات أداء نظام إدارة النفايات الذكي بنسبة 46% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بالاعتماد على جملة من المبادرات والممارسات البيئية المسؤولة وأحدث التقنيات المستدامة والذكية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، والإدارة الفعالة لأنظمة التبريد والري وتدوير النفايات.