شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لمصر مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر أن «حجم التمويلات التنموية الميسرة لمصر مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار، والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة».

وأوضحت المشاط، خلال لقاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن «مصر تتجه نحو الشرق لتوسيع علاقات التعاون الإنمائي، وتنويع آليات التعاون متعدد الأطراف لدفع جهود التنمية، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تحولا منذ العام 2014، وتجلى ذلك في توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، ومبادلة الديون الأولى من نوعها».

وتطرقت المشاط إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي.

وقالت:«إن العمل بموجب هذه الاتفاقية سيتم على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضافت أن مجالات وأولويات مبادرة التنمية العالمية تتفق بالفعل مع أولويات مصر ورؤيتها للعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، كما أنها تتقاطع مع مبادرة الحزام والطريق، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل في إنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل صياغة أول استراتيجية بين الجانبين، ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من اجتماعات مبادرة التنمية العالمية خلال العام المقبل.

التعاون المصري الصيني

وأكدت المشاط أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين عام 2013، مشيرة إلى أن مصر تعمل على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية.

وأوضحت أننا شهدنا خلال الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة «تيدا مصر»، والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.

المحاور العشرة لـ «الحزام والطريق»

وأشارت إلى المحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق، تشمل إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية الخضراء، والتعاون العلمي والتكنولوجي، ودفع التعاون بين الشعوب تبادل الخبرات، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة لعمل المشروعات والشركات، وبناء منصات التعاون متعددة الأطراف في مجالات مثل النقل والطاقة والضرائب والتنمية الخضراء.

وذكرت أن غالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي في مصر، بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وقالت: «إن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروعات توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، وتوريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، ومترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية».

وفي السياق، قالت وزيرة التعاون الدولي: «إنه يجب النظر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي انضمت مصر له عام 2016، باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف، لتعزيز التعاون جنوب- جنوب، والتوجه نحو الشرق، وليس بمعزل عنها، منوهة بأن محفظة التمويل التنموي للبنك تضم مشروعات بنحو 1.3 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية».

وأكدت أن دعوة مصر للانضمام لتجمع البريكس سيتيح مجالات مختلف للاستثمار من قبل شركات القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب جنوب، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية والمعرفة والتكنولوجيا بين الدول.

وأكدت أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، وحضور أول اجتماعات سنوية في مايو الماضي، يعزز فكرة التعاون جنوب- جنوب، ويمكن من خلال التعاون بين بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي توفير تمويلات مشتركة للمشروعات التنموية المختلفة.