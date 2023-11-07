شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 10969 نقطة، وبتداولات بلغت 2.304 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 78.826 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.047 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 111 شركة

ارتفعت أسهم 111 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 103، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، والمواساة، ودور، وإم آي إس، وتوبي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ملاذ للتأمين، والباحة، والآمار، والعربية، وأمريكانا، الأكثر انخفاضا.

نمو -السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض طفيف بنسبة 0.03%، عند 22609 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5 ملايين ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 291.563 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.056 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 19، من بين 73 شركة مدرجة في السوق الموازية.