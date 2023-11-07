شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «لازوردي» تقفز إلى 24.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة لازوردي للمجوهرات صافي ربح يقدر بنحو 24.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بارتفاع 167.4%، مقارنة بـ 9.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغ إجمالي إيرادات المجموعة شاملاً قيمة معدن الذهب 577.8 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023م بزيادة قدرها 0.7٪ مقارنة بـ 573.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. الجدير بالذكر أن المجموعة لا تحقق أرباحًا أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

الإيرادات التشغيلية

بحسب الشركة، بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة، والتي تمثل بشكل أفضل إيرادات المجموعة بعد استبعاد قيمة معدن الذهب، 123.3 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023م بانخفاض قدره 9.6٪ مقارنة بـ 136.4 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي بسبب ترجمة إيرادات مصر بسعر صرف منخفض برغم زيادتها الكبيرة بالجنيه.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بالجملة بنسبة 1٪ عن العام الماضي، بينما نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو في المتاجر الحالية وتحسين شبكة المتاجر من خلال فتح متاجر جديدة في مواقع أفضل كجزء من خطة المجموعة لتحسين وتوسيع نطاق أعمال شبكة البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

وفي مصر، نمت الإيرادات التشغيلية بالتجزئة بنسبة 27.5٪ بالجنيه المصري، لكنها انخفضت بنسبة 21.0٪ بعد التحويل إلى الريال السعودي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ومع ذلك، وبسبب زيادة أسعار المبيعات لمواكبة انخفاض قيمة الجنيه، ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة في مصر بنسبة 10% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

إجمالي الربح

وجاء إجمالي ربح المجموعة البالغ 83.7 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023م منخفضا بنسبة طفيفة قدرها 1.8٪ عن نفس الربع من العام الماضي البالغ 85.2 مليون ريال سعودي بسبب الاختلاف في سعر تحويل العملات.

وانخفضت المصاريف التشغيلية للمجموعة البالغة 57.1 مليون ريال بنسبة 2.7٪ عن نفس الربع من العام الماضي البالغة 58.7 مليون ريال سعودي بسبب مبادرات التحكم في التكاليف والاثار الايجابية من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.

وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة 26.5 مليون ريال للربع الثالث من عام 2023م متماشية مع الربع المماثل من العام الماضي.

وفي يوليو 2023م، قامت المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة، لازوردي دبي، ببيع مكتب إداري بصافي قيمة دفترية قدرها 5.3 مليون ريال إلى مشتري خارجي مقابل 16.4 مليون ريال. وقد تم تحقيق ربح قدره 10.1 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023م بعد خصم المصاريف المتعلقة به، وذلك يتماشى مع استراتيجية المجموعة في التركيز على الأصول الإنتاجية وخفض التكاليف وتوفير السيولة اللازمة للتوسع.

وبلغ صافي الربح في الربع الثالث من عام 2023م مبلغ 24.6 مليون ريال مقابل 2.9 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي. وتتضمن الزيادة في صافي الربح أرباحا بقيمة 10.1 مليون ريال من بيع المكتب الإداري في الإمارات.

وبلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023م مبلغ 6.6 مليون ريال مقابل الدخل الشامل 2.5 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي.