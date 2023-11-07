شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الشمالية» إلى 23.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية، في الربع الثالث من 2023، بنسبة 15.5%، مسجلا 23.355 مليون ريال، مقارنة بـ 27.635 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع العائد من الاستثمارات الخارجية.

وبحسب الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات وزيادة العائد من الاستثمارات الخارجية.

ويعود سبب الانخفاض بالفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع العائد من الاستثمارات الخارجية.