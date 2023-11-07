شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دار المعدات» تقفز 98% إلى 17.2 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة دار المعدات الطبية والعلمية، بنسبة 97.7%، في الربع الثالث من 2023، مسجلة 17.2 مليون ريال، مقارنة بـ 8.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الإيرادات بمعدل 14% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وارتفع كذلك صافي الربح بمعدل 98% بين الربعين نظراً لاستلام وبدء بمشاريع جديدة كان قد تم الإعلان عنها خلال الفترات السابقة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: إعادة تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الربع الحالي مما أدى إلى تخفيض المخصص بـ 11.2 مليون ريال بناءً على نسب المخاطرة المرتبطة بالأحداث التاريخية لتحصيل الديون الحكومية والتوقعات المستقبلية لها.

ارتفاع صافي الإيرادات

ارتفع صافي الإيرادات بمعدل 11% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وتضاعف صافي الربح بين الربعين بمعدل 1129% نظراً للاستلام والبدأ بمشاريع جديدة كان قد تم الإعلان عنها خلال الفترات السابقة مما أدى إلى اعتراف بإيرادات تشغيلية إضافية.

وشملت الأسباب: إعادة تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الربع الحالي مما أدى إلى تخفيض المخصص بـ 11.2 مليون ريال بناءً على نسب المخاطرة المرتبطة بالأحداث التاريخية لتحصيل الديون الحكومية والتوقعات المستقبلية لها.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع صافي الإيرادات 8% بين الفترتين نتيجة استلام مشاريع جديدة وتجديد مشاريع حالية، انخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق لارتفاع عام في مصاريف التمويل وتكاليف التشغيل المباشرة وأهمها العمالة ومقاولي الباطن وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: تسجيل إيرادات خلال الفترة السابقة في 2022م لمشاريع منتهية مما أدى إلى ظهور زيادة في صافي الربح، وتم خلال 2022م تسجيل هوامش ربح مرتفعة فى فترات انتهاء بعض المشاريع التي تم تسليمها.