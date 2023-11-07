شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «صافولا» إلى 147.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح مجموعة صافولا في الربع الثالث من 2023 بنسبة 9.9%، مسجلا 147.36 مليون ريال، مقارنة بـ 163.64 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى: انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع صافي تكلفة التمويل، وزيادة المصاريف التشغيلية، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

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وجاء الانخفاض في صافي الأرباح على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح في قطاعي تصنيع الأغذية والخدمات الغذائية وتحقيق صافي ربح في قطاع التجزئة خلال الربع الثالث من العام 2023م.

وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من العام 2023م مبلغ وقدره 6.4 مليار ريال مقابل 7.1 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 10.2%، والذي يعود بشكل رئيس إلى انخفاض إيرادات قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام، وكذلك التخارج من الاستثمار في شركة صافولا المغرب والتعليق المؤقت للعمليات في شركة صافولا بجمهورية السودان بسبب النزاع القائم.