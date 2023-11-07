شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينصح باستبدال سخان المياه الكهربائى بآخر شمسى لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى ميزات السخان الشمسى وهى كالآتى:
1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.
4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.
5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.
7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.
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