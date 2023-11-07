شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية يستثني البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، باستثناء البحرين التي صعد مؤشرها العام.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.007% إلى 9551.47 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي 0.82% إلى 3989.71 نقطة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.03% إلى 10945.97 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185.29 مليون سهم، بقيمة 5.40 مليار ريال.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.51% إلى 6574.71 نقطة. وبلغ حجم التداول 144.49 مليون سهم، بقيمة 37.69 مليون دينار.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.17% إلى 1923.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.18% إلى 720.17 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.625 مليون سهم، بقيمة 2.79 مليون دينار.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.32% إلى 10120.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 297.154 مليون سهم، بقيمة 692.219 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.29% إلى 4547.84 نقطة. وبلغت قيمة التداول 6.44 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 1.45% إلى 23393.41 نقطة.