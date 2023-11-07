شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو الشارقة» يروّج لفعالياته في سوق السفر العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

يشارك مركز إكسبو الشارقة في الدورة الـ 43 من معرض «سوق السفر العالمي» الذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف الترويج للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ينظمها ويستضيفها المركز على مدى العام.

وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث، ضمن وفد رسمي يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفي إطار جهود الإمارة لاستعراض مقوماتها السياحية وأحدث تطورات وجهاتها ومشاريعها السياحية إلى جانب تسليط الضوء على أهم المعارض التي تشهدها الإمارة.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يحرص مركز إكسبو الشارقة على المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي لما يشكله هذا المعرض الضخم من فرصة تتيح لنا تسليط الضوء على تنوع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ننظمها ونستضيفها طوال العام، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة السياحة العالمية، حيث تمثل مشاركتنا في هذا الحدث جزءاً من جهودنا المستمرة في تعزيز الشراكات الدولية، وتقديم الفرص الاستثمارية في الإمارة».

وأضاف سيف المدفع: «نحن سعداء للفرصة التي تمثلها هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز إكسبو الشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز سمعة الشارقة وريادتها على خريطة سياحة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو العديد من القطاعات الأخرى المتصلة بها، وهو ما يجسد سعينا إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة».

وأوضح أن وفد المركز يعمل خلال مشاركته في سوق السفر العالمي على عقد اللقاءات مع العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى على مستوى العالم بهدف توثيق التعاون معهم والسعي إلى بناء علاقات شراكة جديدة من خلال الحرص على عرض أحدث التطورات والمرافق والخدمات التي يقدمها المركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات.