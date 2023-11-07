شكرا لقرائتكم خبر عن «سيراميك رأس الخيمة» تطلق مركز تصميم الأول من نوعه في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، عن افتتاح مركز تصميم جديد تحت اسم «ديزاين هب» في حي دبي للتصميم، وهو المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المركز الجديد إلى استعراض الحلول الفاخرة من الأسطح والحمامات، ما يوفر للزوار الفرصة لاستكشاف الخيارات المثالية لتحويل أفكارهم إلى واقع.

ويعرض المركز أيضاً مجموعة مميزة من المواد والتجهيزات والتصاميم الخاصة بشركة سيراميك رأس الخيمة، ما يعكس دوره بصفته مساحة عرض وبوابة إلى عالم من خيارات التصميم. كما يضم المركز مساحات عرض مخصصة لمجموعات البلاط والسيراميك والأدوات الصحية الخاصة بالشركة، إضافة إلى مجموعة واسعة من خلاطات كلودي، وأحدث مجموعات الحمامات والأسطح من إيلي صعب.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لدى سيراميك رأس الخيمة: «يتميز حي دبي للتصميم بكونه وجهة نابضة بالإبداع والابتكار، ما جعله الخيار الأنسب كموقع لمركز «ديزاين هب» الجديد. ويشكل الحي انعكاساً لجوهر دبي التي تمثل خير دليل على الإنجازات العظيمة التي يمكن تحقيقها بوجود الرؤية والطموح. وقد حرصنا من خلال افتتاح هذا المركز على توفير مساحة للتواصل بين المهنيين والمستخدمين النهائيين؛ بهدف تبادل الأفكار واستكشاف الإمكانات اللامحدودة لعروض المنتجات الخاصة بالشركة».