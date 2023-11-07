شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي.. تسجيل رهنين بـ 319 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 355 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 764.5 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 551.83 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 490.56 مليون درهم منها 13 رهون أراضٍ بقيمة 22.36 مليون درهم، و95 رهون فلل وشقق بقيمة 468.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 183.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 135.11 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، تلتها مبايعة بقيمة 41.23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 53.31 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 390.25 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 169.51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17.73 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13.27 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 66.69 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.82 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 74.78 مليون درهم.

وأما الهبات فشهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 724.32 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 351.76 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 110.33 مليون درهم.