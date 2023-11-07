شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «السعودية للكهرباء» إلى 5.8 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء في الربع الثالث من 2023، بنسبة 8.3%، مسجلا 5.844 مليار ريال، مقارنة بـ 6.375 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الانخفاض في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، واحتساب الشركة مخصص الزكاة بشكل ربعي بدءاً من عام 2023. وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات وارتفاع اجمالي الربح.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بشكل رئيس إلى موسمية مبيعات الطاقة الكهربائية.

وبحسب الشركة يعود الانخفاض في صافي الدخل للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيس إلى: ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية.

ومن ضمن الأسباب: ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الاعمال وزيادة برامج الصيانة المجدولة ودخول مشاريع جديدة للعمليات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفاع استهلاكات التشغيل والصيانة نتيجة لنمو أصول الشركة خلال فترة الإثني عشر شهراً السابقة.

وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين ونمو إيرادات منظومة النقل.