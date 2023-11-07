شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اختصاصات ومسؤوليات للمطورين في المساهمات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار اختصاصات ومسؤوليات المرخص له (المطور العقاري).

وكانت الهيئة العامة للعقار طرحت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية على منصة استطلاع لإبداء مرئيات العموم.

وذكرت المسودة أن الاختصاصات والمسؤوليات تتضمن: تجهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات ومتطلبات اللائحة، وتعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله، وتمكينه من القيام بواجباته، وتعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي للمساهمة العقارية.

فتح حساب ضمان

أضافت أن من ضمن الاختصاصات والمسؤوليات: فتح حساب ضمان في أحد البنوك المرخصة باسم المساهمة العقارية، وإدارة وتنفيذ الصرف من حساب الضمان بناء على إجراءات الصرف، و إبرام العقود اللازمة لصالح المساهمة العقارية، والاقتراض بضمان أصول المساهمة العقارية.

وشملت الاختصاصات: بيع أصول المساهمة العقارية بعد موافقة الجمعية، وترؤس الجمعية أو تعيين من يمثله في رئاستها.

وبحسب المسودة، يلتزم المرخص له (المطور العقاري) بتعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة؛ وذلك وفقًا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى الإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.

وتتضمن الاختصاصات: عدم استلام أي مبالغ ذات صلة بالمساهمة العقارية بشكل مباشر سواء بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص، وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط، وتقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.

الاستشاري الهندسي

وأفادت المسودة بأنه يجب على الاستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في الإشراف على المشاريع، وفقًا لقواعد المهنة، وتكون مهامه وفق: الإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقا للمواصفات والمعايير الهندسية، والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص العقد المبرم معه، وتسجيل توقيعه لدى مدير المساهمة العقارية أو من يفوضه المدير باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى مدير المساهمة العقارية حال الصرف التدقيق

وحددت المسودة اختصاصات المحاسب القانوني التي تتضمن: أن يؤدي عمله في المشاريع وفقًا لقواعد المهنة، وتكون مهامه: مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المساهمة العقارية، والتحقق من كافة البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان، والتدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.

وشملت الاختصاصات: تسجيل توقيعه لدى مدير المساهمة العقارية أو من يفوضه المدير باعتماد توقيعهعلى وثيقة الصرف، ومطابقته لدى مدير المساهمة العقارية حال الصرف.

مدير المساهمة

ووفقا للمسودة، تكون اختصاصات ومسؤوليات مدير المساهمة: التحقق من إيداع جميع العوائد في حساب الضمان، وتوزيع أرباح المساهمات العقارية وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وإبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية.

وتضمنت الاختصاصات: مراجعة وأرشفة التقارير عن أعمال المقاول والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني في المساهمة العقارية، والدعوة لعقد اجتماعات جمعية المساهمين، والإدارة والإشراف على عمليات بيع أصول المساهمة العقارية حسب الإجراءات المنصوص عليها باللائحة.

وشملت الاختصاصات: رفع التقارير الدورية لكل الأطراف المعنية بحد أدنى (الهيئة، جمعية المساهمين، المرخص له)، ومخاطبة مختلف الجهات فيما يتعلق بالمساهمة العقارية، وأي مهام أخرى يكلفه بها المرخص له في حدود أعمال المساهمة العقارية.

وبحسب المسودة، يُعزل مدير المساهمة العقارية من قبل المرخص له وجمعية المساهمين في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته وفق عدة إجراءات تشمل: رفع طلب عزلة إلى الهيئة مرفقاً به الأسباب والمؤيدات لذلك، فيما تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل.

وللهيئة أن تعزل مدير المساهمة العقارية إذا ثبت مخالفته على أن تخطر المرخص له بذلك.